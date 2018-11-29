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Памятник композитору Привалову могут установить в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле могут увековечить память композитора Николая Привалова. Инициатором установки памятника является житель Петербурга Валерий Брунцев.

Петербуржец долгое время изучал биографию тагильского популяризатора народной музыки и установил, что Привалова похоронили на территории лавры Александра Невского в Петербурге. Однако точное место захоронения никак не отмечено. Чтобы как-то устранить историческую несправедливость, Брунцев обратился в администрацию Нижнего Тагила со своим предложением, сообщает ТагилСити.Ру.

Предположительно скульптурная композиция будет представлять собой двухстороннюю плиту. С одной стороны на ней изобразят портрет Привалова, а с другой – народные музыкальные инструменты.

Пока неизвестно, сколько будет стоить установка памятника. Расчеты проведут после получения проектной документации. Мэрия примет решение о реализации проекта в конце 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Тагиле ребенок закидал снежками Вечный огонь.

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