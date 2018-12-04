Памятник неизвестному советскому летчику установили в испанском муниципалитете

Российские дипломаты установили памятник неизвестному советскому летчику в муниципалитете Эскалонилья (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) по случаю Дня неизвестного солдата в Испании. Об этом сообщили в посольстве РФ в Мадриде во вторник, 4 декабря.

Сообщается, что установка памятника произошла в рамках работ посольства по поиску погибших во время гражданской войны в Испании 1936–1939 годов советских интернационалистов.

«Более восьми десятилетий местные жители бережно хранили и передавали из поколения в поколение память о советском летчике, погибшим в небе Испании в бою за Вторую Республику», — говорится в сообщении.

На памятнике находится надпись: «Здесь похоронен советский летчик, погибший во время гражданской войны в Испании. Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен!»

Отмечается, что в церемонии открытия мемориала приняли участие исполняющий обязанности военного атташе полковник А. Раков, глава Россотрудничества Э. Соколов, первый секретарь посольства П. Заварзин, мэр Эскалонильи С. Гомес, а также местные жители.

27 ноября неизвестные облили краской могилу философа Иммануила Канта в Калининграде.