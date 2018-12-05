Калининградца приговорили к сроку за попытку вступить в «Правый сектор»

Жителя Калининграда приговорили к восьми годам колонии строгого режима за попытку вступить в ряды экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России). Соответствующее решение вынес Московский окружной военный суд.

Мужчина в 2015 году через интернет установил связь с представителями организации, после чего собирался выехать на Украину и пройти обучение в карательных подразделениях. По данным ФСБ России, полученные навыки он хотел использовать для совершения терактов на территории Калининградской области.

У подозреваемого при обыске была осколочная мина образца 1939 года, огнестрельное и холодное оружие, а также четыре банки с веществом, которое можно использовать для создания взрывчатых веществ.

Против калининградца возбудили сразу несколько уголовных дел. Ему предъявили обвинения в приготовлении к участию в вооруженном формировании, незаконном хранении взрывчатых средств и приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ. По совокупности преступлений его приговорили к восьми годам лишения свободы, уточняет «РИА Новости».