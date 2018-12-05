GQ признал принца Чарльза одним из самых элегантных мужчин в 2018 году

Принц Уэльский Чарльз вошел в десятку самых элегантных мужчин в мире в 2018 году, согласно рейтингу журнала GQ. Список из 50 позиций опубликован на сайте издания.

Первое место занял музыкант и автор хита This is Аmerica Дональд Гловер, поднявшийся по сравнению с прошлым годом с 18-й строчки. На втором месте расположился герой фильмов «Парк юрского периода» и «Тор: Рагнарек» Джефф Голдблюм, а третье занял молодой актер Тимоти Шаламе, известный по фильмам «Интерстеллар» и «Леди Берд».

Также наследника британского престола обошли музыкант Трэвис Скотт и актер Ричард Мэдден. В прошлом году принц занимал в этом рейтинге 20-ю строчку.

Ранее 5 декабря сообщалось, что Журнал Forbes представил ежегодный список самых высокооплачиваемых музыкантов мира. На первом месте оказалась ирландская группа U2. Музыкальный коллектив заработал в этом году $ 316 млн благодаря мировому турне Joshua Tree, который был посвящен тридцатилетию одноименного альбома.