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Реабилитационное отделение для детей-инвалидов открылось в Феодосии

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В Феодосии начало работу социально-реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Отделение открылось на базе детской городской поликлиники. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам директора феодосийского Комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ирины Сколубиной, в открывшемся отделении постарались создать уютную и теплую обстановку, чтобы родители и дети чувствовали себя как дома, нашли понимание и возможность получить полный комплекс услуг для максимальной помощи. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Сколубина также отметила, что на базе отделения детям может быть оказана психологическая помощь, а также помощь массажиста и логопеда. Будут проходить и занятия лечебной физкультурой.

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