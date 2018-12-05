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Минфин закупит у Центробанка валюту на 366,1 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство финансов России направит в Центробанк для закупки иностранной валюты 366,1 млрд рублей, что существенно меньше прошлых показателей, сообщили 5 декабря в ведомстве.

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В период с 7 декабря по 14 января ежедневный объем покупки валюты составит 17,4 млрд рублей. При этом на закупку иностранной валюты с 8 ноября по 6 декабря были выделены рекордные 525,8 млрд рублей.

В Минфине отметили, что суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого месячного объема, а также оценки базового объема за месяц от базового месячного объема по итогам ноября составило 7 млрд рублей.

В наступающем периоде ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, который связан с превышением фактически сложившейся цены на черное золото над базовым уровнем, прогнозируется в размере 359,1 млрд рублей. То есть она остается дороже цены, которую ранее в качестве ориентира закладывали в бюджет, пишет телеканал «360».

30 ноября Центробанк рассказал о тайной группе лиц, которая скупает крупные суммы валюты в российских кредитных организациях. Регулятор разослал банкам письмо с соответствующим содержанием.

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