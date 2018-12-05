Дело о мошенничестве во время капремонта возбудили в Орле

В Орле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при проведении капитального ремонта в нескольких многоквартирных домах. Подозрения возникли в отношении компании-подрядчика.

Как уточняет InfoOrel.ru, региональный фонд капитального ремонта заключил контракт с ООО «Евро Строй» на работы в домах по улицам Пушкарной, Комсомольской и Горького. Стоимость контракта составила 1,5 млн рублей. В актах приемки было сказано, что работы выполнены в полном объеме, однако фактически они не проводились. В итоге, как посчитали в прокуратуре, фонду был причинен ущерб в особо крупном размере.

Отмечается, что та же компания была уличена в подобных махинациях летом 2018 года. Она получила деньги за ремонт в одном из домов в Бетонном переулке, освоила средства, но строители на объекте так и не появились.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проведет доследственную проверку по факту затянувшегося капитального ремонта в семи домах Орла.