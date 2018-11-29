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Чиновники в Омской области оставили жильцов дома без капремонта

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Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области проверила соблюдение законодательства во время проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Региональная программа предусматривала капитальный ремонт дома по улице Новой в селе Усть-Ишим. В здании должны были обновить инженерные системы горячего, холодного водоснабжения, заменить батареи и электроснабжение. Фонд капремонта области в 2016 году заключил договор с подрядчиком на проведение работ лишь инженерных систем теплоснабжения. Жильцы лишились ремонта в полном объеме, сообщает ИА «Город55».

Как стало известно 22 ноября, в селе Чаинка Новосибирской области упала стена в школе после капремонта. Площадь обрушения составила около 120 кв. м — обвалилась наружная часть стены первого и второго этажа, а также перекрытия. По счастливой случайности никто не пострадал.

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