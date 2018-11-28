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Восемь домов признали аварийными после капремонта в Кургане

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Прокуратура Курганской области сообщила о проблемах в проведении ремонта в многоквартирных домах. Восемь зданий признали аварийными после проведения капитального ремонта.

По данным зауральского ведомства, из-за проволочек с ремонтом крыш за два года были зафиксированы протечки в 25 домах. Пострадавшими числятся около 300 собственников квартир. Прокуратура добивается компенсации ущерба курганцам, сообщает ИА «Ура.ру».

Кроме того, в прокуратуре считают, что фонд капремонта неоправданно экономит на сметах. Из-за того, что в проект ремонта нельзя вносить изменения, часть аукционов не разыгрываются, либо за проект берутся недобросовестные подрядчики. Один из подрядчиков из 27 объектов лишь четыре смог выполнить в срок.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области после капремонта в школе произошло обрушение стены. Обвалилась наружная часть стен первого и второго этажей, а также перекрытия. В момент происшествия строители меняли деревянные окна на пластиковые, что привело к образованию трещины.

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