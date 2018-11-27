Капитальный ремонт родника начали в Брянске

В Брянске начался капитальный ремонт родника «Белый колодец», который находится в Советском районе. Стоимость работ оценили почти в 800 тыс. рублей.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», информация о начале работ появилась в соцсетях. Пользователи довольно сдержанно прокомментировали ситуацию, многих смутило что работы начались зимой. Но большинство всё же рады тому, что работы начались.

Выиграл конкурс на проведение работ подрядчик, который согласился привести в порядок «Белый колодец» за 767 тыс. рублей. В рамках работ будет установлен навес, возможно, появится беседка.

В общей сложности благоустроят 48 кв. м. Завершить все работы должны до 24 декабря.