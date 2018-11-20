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Почти 150 домов отремонтировали по программе капремонта в Удмуртии

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В Удмуртской Республике в 2018 году отремонтировали 147 многоквартирных домов по программе капремонта. До конца года планируется завершить работы еще в 132 домах.

Как сообщает пресс-служба Государственного совета Удмуртской Республики, в этом году предполагалось осуществить ремонт в 361 доме, на это было выделено 642,5 млн рублей. Но собственники 82 домов предоставили протоколы на перенос работ на более поздний срок. Об этом пишет ИА «Сусанин».

По словам директора регионального «Фонда капремонта» Дианы Новомейской, в 2019 году в рамках краткосрочного ремонта планируется отремонтировать 315 многоквартирных домов. Стоимость работ оценили в 548,3 млн рублей. Собственники жилья в домах уже получили предложения по проведению работ.

Программа по капитальному ремонту реализуется в Удмуртии с 2015 года. В республике в нее вошли 7145 домов. В октябре 2018 года специалисты завершили ремонт 1000-го здания.

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