Песков ответил на вопрос о возможности размещения российских ракет в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Кремль относится к предложениям экспертов разместить российские ракеты в Латинской Америке, в частности в Венесуэле.

«Спасибо за ваш вопрос. Мы не относимся к этой идее», — сказал чиновник.

В середине ноября глава совета Центра политических исследований России Евгений Бужинский в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал, что Россия рассматривает три страны для размещения своих ракет с целью сдерживания агрессии со стороны США. Это Венесуэла, Куба и Никарагуа, пояснил эксперт.

4 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят развитие торговых отношений и военно-техническое сотрудничество.