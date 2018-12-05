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Песков ответил на вопрос о возможности размещения российских ракет в Венесуэле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Давахадзе
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как Кремль относится к предложениям экспертов разместить российские ракеты в Латинской Америке, в частности в Венесуэле. 

«Спасибо за ваш вопрос. Мы не относимся к этой идее», — сказал чиновник. 

В середине ноября глава совета Центра политических исследований России Евгений Бужинский в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал, что Россия рассматривает три страны для размещения своих ракет с целью сдерживания агрессии со стороны США. Это Венесуэла, Куба и Никарагуа, пояснил эксперт. 

4 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят развитие торговых отношений и военно-техническое сотрудничество

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