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Венесуэла сбила четыре самолета наркоторговцев из Колумбии

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Фото: TASS/ZUMA
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В Венесуэле за полмесяца были сбиты сразу четыре самолета наркоторговцев из Колумбии. Об этом заявил во вторник, 27 ноября, президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«В течение этих 15 дней были сбиты четыре самолета колумбийского наркотрафика, которые намеревались бороздить венесуэльское небо, но встретились с боливарианскими ВВС», — цитирует его «РИА Новости».

В Венесуэле действует закон, позволяющий сбивать самолеты наркомафии.

19 декабря 2017 года правоохранительные органы Венесуэлы сообщили о ликвидации наркокартеля «Малекон».

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