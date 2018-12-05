Вылетевший из Екатеринбурга самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок

Пассажирский самолет Airbus A320, вылетевший из Екатеринбурга в Краснодар, вернулся в аэропорт вылета «Кольцово» из-за неисправности. Самолет принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».

Как сообщили ТАСС в среду, 5 декабря, в пресс-службе авиаперевозчика, самолет выполнял рейс U6-209. Во время полета выявили техническую неисправность, и командир экипажа решил вернуться. Посадка прошла штатно, пострадавших нет.

Пассажиры вылетели в Краснодар на резервном самолете.

Накануне рейс компании UTair Сочи–Краснодар вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Самолету пришлось совершить вынужденную посадку из-за невозможности убрать шасси после взлета.