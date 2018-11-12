СК проверит обстоятельства аварийной посадки Boeing в Норильске

Обстоятельства посадки пассажирского самолета Boeing 737-800 в Норильске расследуют сотрудники Западносибирского СУ на транспорте Следственного комитета России.

На сайте ведомства уточняется, что самолет летел из столичного Домодедово в Норильск. На борту лайнера находились 178 пассажиров и семь членов экипажа, при инциденте никто не пострадал.

Когда самолет подлетал к аэропорту, у него не вышли закрылки, уточнили 12 ноября в ведомстве. Перед непосредственной посадкой на взлетно-посадочную полосу закрылки вышли, лайнер в 6:15 по местному времени (2:15 мск) приземлился в аэропорту.

Ранее в понедельник сообщалось, что обратный рейс задержат на два часа в связи с дополнительным обследованием воздушного судна, а пассажиры вылетят в Москву резервным бортом.