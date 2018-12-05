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В России появилась инструкция по обращению с беспилотниками

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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В России разработаны правила поведения для водителей и пешеходов в городах, где будут тестировать беспилотные автомобили, передает «РИА Новости». Их составили в Национальной технологической инициативе (НТИ) «Автонет», которая занимается развитием автономного транспорта в РФ.

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Согласно инструкции, автомобилистам рекомендуется строго соблюдать правила движения на светофоре, не высовываться из окна и не махать руками перед беспилотным автомобилем, использовать поворотники при маневрировании, не отвлекать инженера-пилота сигналами без причины, мотоциклистов просят не прикасаться к ним.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах, соблюдая дистанцию, и не пользоваться элементами одежды и аксессуарами, которые могут ограничить восприятие обстановки.

Советник руководителя НТИ «Автонет» Роман Малкин отметил, что предлагаемая инструкция носит рекомендательный характер и в дальнейшем будут разработаны нормы, регулирующие ПДД в условиях с беспилотными автомобилями на дорогах. Он также добавил, что в кабине каждого прототипа будет сидеть инженер, который может в случае необходимости выключить «автопилот» и вручную управлять машиной.

26 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Эксперимент начнется с 1 декабря 2018 года и продлится до 1 марта 2022 года.

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