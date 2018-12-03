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Эксперт назвал срок появления в России беспилотного транспорта

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Беспилотный транспорт в России появится не раньше чем через пять лет. Об этом заявил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, комментируя слова заместителя главы ГИБДД России Владимира Кузина о появлении в России беспилотного такси и общественного транспорта.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о старте с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных машин в российских регионах. Проходить он будет в Москве и Татарстане, для чего на дороги выпустят 100 высокоавтоматизированных автомобилей.

«Первые такие автомобили появятся на дорогах Москвы и Татарстана не раньше весны, потому что сейчас будут оформляться документы, будет понятно, кто занимается этой темой. <…> Тема новая, перспективная. Конечно, появится беспилотный транспорт, но не раньше чем через пять лет», — цитирует НСН Моржаретто. Эксперт также отметил, что сначала беспилотные машины будут ездить по скоростным трассам.

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