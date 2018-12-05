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Сенатор Петренко покинула Совет Федерации

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Сенатор от Республики Хакасия Валентина Петренко после 17 лет законотворчества покидает верхнюю палату парламента. 5 декабря она попрощалась с коллегами и подарила спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко праздничную елку.

«Валентина Александровна была одним из ярких, инициативных, ответственных сенаторов, выполняла огромную ответственную работу как в верхней палате, так вела и большую общественную работу», — цитирует «Интерфакс» спикера Совфеда.

Матвиенко отметила, что именно Петренко в свое время организовала движение «Матери России». Политик много внимания уделяла вопросам семьи, участвовала в работе общественных институтов по защите прав детей.

«Хочу напомнить один факт из ее биографии. В 1994 году за участие в операции по освобождению ростовских школьников из рук террористов была награждена орденом за личное мужество», — добавила Матвиенко.

Валентина Петренко, известная многим россиянам своей необычной прической, начала работу в Совете Федерации в 2001 году, в частности, ушла оттуда она как член комитета по социальной политике.

11 ноября на выборах главы Хакасии победил представитель КПРФ Валентин Коновалов. На следующий день после избрания он анонсировал появление в Совфеде нового сенатора от региона. Позже выяснилось, что им был выбран депутат абаканского горсовета, секретарь по агитации и пропаганде Хакасского регионального отделения КПРФ Валерий Усатюк.

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