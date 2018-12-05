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Открытое горение ликвидировано на складе в Петербурге

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Фото: 78.mchs.gov.ru
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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МЧС.

На данный момент на складе происходит очаговое тление на общей площади около 120 кв. м. Специалисты продолжают разборку горевших конструкций, а также производят проливку, пишет РЕН ТВ.

В тушении склада были задействованы более 160 сотрудников МЧС и 40 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд. По предварительным данным, никто не пострадал.

Возгорание произошло на улице Латышских Стрелков в доме 29 Невского района города около 22:00. Причины происшествия устанавливаются.

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