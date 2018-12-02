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В Нижневартовске ликвидировали пожар на мебельном складе

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Пожар на мебельном складе в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) был полностью ликвидирован. Об этом 2 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, огонь не успел распространиться на другие объекты. Пожар был полностью ликвидирован в 5:30 по местному времени (3:30 мск).

На месте работают дознаватели, причина пожара устанавливается.

Горение на складе началось накануне в 21:55 по местному времени (19:55 мск). К прибытию пожарных его площадь составляла около 1 тыс. квадратных метров, также произошло частичное обрушение кровли, пишет «Газета.ру».

Ранее 2 декабря сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в деревне Романово в Пермском крае. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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