Великолепное образование президента России Владимира Путина является причиной того, что Москва выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов на протяжении многих лет. Такое мнение выразила французская газета Figaro.

Издание отметило то, как Путин понимает географию, а также его знания политической карты планеты и основных черт каждого государства и народа. Отдельно газета привела в пример выступление министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Он говорил о поставках свинины в Индонезию, но президент напомнил ему, что речь идет о стране, где 87% жителей исповедуют ислам, поэтому поставлять свинину туда нельзя.

Владимир Путин осознает разницу в складе ума и образовании других народов, что позволяет ему обдуманно строить свою политику, хотя выступающие против него другие лидеры западных стран зачастую плохо смыслят в данном вопросе. Бывший президент США Джордж Буш, а также бывший французский лидер Николя Саркози в начале своих президентских сроков не знали разницы между шиитами и суннитами, что привело к проблемам в их политике на Ближнем Востоке, пишет «РИА Новости».

Нынешний американский президент Дональд Трамп путает Австрию с Австралией. А глава Франции Эммануэль Макрон назвал Гвинею, которая является французской территорией в Южной Америке, островом. Все эти пробелы ведут к тому, что западные администрации стремятся получить краткосрочные выгоды и не понимают ключевых международных геостратегических вопросов.

Издание считает, причиной таких слабых познаний являются слабые системы образования на Западе. В американских школах география не входит в обязательную программу обучения, а во Франции ей уделяют крайне мало времени. Подобные ошибки, которые возникают у администраций западных стран, ведут к геополитическим катастрофам. За которые расплачивается все мировое сообщество. Ведь даже появление «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) является следствием политики США против Ирака в 2003 году.

11 ноября специалист по геополитике Александр дель Валь выразил мнение, что двойные стандарты внешней политики США, которые проявляются в разном отношении к России, Сирии и Ирану с одной стороны, и Саудовской Аравии с другой, привели к очередному провалу страны на международной арене.