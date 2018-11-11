Французский политолог рассказал об очередном политическом провале США

Двойные стандарты внешней политики США, которые проявляются в разном отношении к России, Сирии и Ирану с одной стороны, и Саудовской Аравии с другой, привели к очередному провалу страны на международной арене. Такое мнение для издания Atlantico.fr выразил специалист по геополитике Александр дель Валь.

В первую очередь он обратил внимание на то, что США постоянно вводят новые санкции против России и Сирии, а также восстанавливают старые санкции в отношении Ирана, однако никак не реагируют на зверства, которые в Йемене творит Саудовская Аравия.

Отношения между странами, по мнению дель Валя, не нарушили даже доказательства причастности Саудовской Аравии к терактам 11 сентября. Однако в случае с Украиной США во всем винит Россию, а в случае с Сирией возлагает ответственность на правительственные войска Башара Асада несмотря на то, что большая часть убитых сирийских граждан является делом рук джихадистов, цитирует «РИА Новости».

Война и гуманитарная катастрофа в Йемене, унесшая жизни более 4 тыс. человек с 2015 года, эмбарго, из-за которого погибли более 50 тыс. детей, а также голод для 8,4 млн человек — прямая ответственность Саудовской Аравии, но никаких санкций к ним применено не было.

Эксперт отмечает, что саудовские военные без разбора стреляли по образовательным, медицинским, культурным и религиозным учреждениям, что противоречит правилам ведения войны. В этом, кстати, зачастую обвиняют сирийские власти. США постоянно призывают Сирию и Россию не бомбить повстанцев в Идлибе, но ни разу не потребовали остановить трагедию в Йемене.

Жестокое убийство саудовского журналиста Хашокджи, который исчез 2 октября после того, как вошел в здание консульства королевства в Стамбуле, вызвало волну критики западных государств и повлекло за собой требования прекратить бомбардировки Йемена, но также не удостоилось санкций.

В заключение дель Валь отметил, что именно саудовские власти продолжают оказывать поддержку террористическим группировкам, и назвал подобное положение дел очередным политическим фиаско Соединенных Штатов.

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная к бывшему президенту страны.С другой — правительственные войска и ополчение, поддерживаемые арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Соединенные Штаты проводят военные операции в Сирии без согласия легитимного правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь Вашингтон к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.