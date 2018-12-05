Компания Chanel решила отказаться от кожи ската

Французская компания Chanel решила не использовать кожу экзотических животных в своих изделиях.

Как сообщает портал WWD, компания перестанет использовать кожу крокодила, ящерицы, змеи и ската.

Отмечается, что модный дом сконцентрируется на использовании текстиля и искусственной кожи.

В марте итальянский модный дом Versace объявил о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров.

Ранее аналогичное решение приняли Armani, Burberry, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Gucci, Michael Kors и Jimmy Choo.