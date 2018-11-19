Роспотребнадзор дал советы по покупке меховых изделий
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на какие детали нужно обратить внимание при выборе меховых изделий. Инструкцию для потенциальных покупателей ведомство опубликовало на своем сайте.
Как сообщают защитники потребителей, с 2016 года изделия из меха в обязательном порядке маркируются контрольным идентификационным знаком (КИЗ). Он может быть навесной, вшивной или клеевой. КИЗ зеленого цвета означает, что товар был произведен в России. Иностранные изделия помечаются красным знаком.
Одновременно каждой шубе или дубленке в процессе маркировки присваивается уникальный номер. Он содержится на микросхеме.
«Маркируют предметы одежды из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха. Правила о маркировке касаются всех предметов одежды, частей одежды и принадлежностей к одежде из натурального меха, поступающих в продажу на территории Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия)», — отметили в ведомстве.
КИЗ дает возможность проверить сведения о вещи на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). После ввода QR-кода покупатель узнает вид меха, бренд, в какой стране и на каком предприятии сшили изделие.