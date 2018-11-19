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Роспотребнадзор дал советы по покупке меховых изделий

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на какие детали нужно обратить внимание при выборе меховых изделий. Инструкцию для потенциальных покупателей ведомство опубликовало на своем сайте.

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Как сообщают защитники потребителей, с 2016 года изделия из меха в обязательном порядке маркируются контрольным идентификационным знаком (КИЗ). Он может быть навесной, вшивной или клеевой. КИЗ зеленого цвета означает, что товар был произведен в России. Иностранные изделия помечаются красным знаком.

Одновременно каждой шубе или дубленке в процессе маркировки присваивается уникальный номер. Он содержится на микросхеме.

«Маркируют предметы одежды из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха. Правила о маркировке касаются всех предметов одежды, частей одежды и принадлежностей к одежде из натурального меха, поступающих в продажу на территории Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия)», — отметили в ведомстве.

КИЗ дает возможность проверить сведения о вещи на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). После ввода QR-кода покупатель узнает вид меха, бренд, в какой стране и на каком предприятии сшили изделие.

 

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