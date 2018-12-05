Художник Михаил Шемякин задумал создать детскую программу

Художник Михаил Шемякин в интервью «Известиям» рассказал о планах по созданию детской программы. Согласно его задумке, она будет состоять из мультфильмов продолжительностью не более двух минут. В каждом выпуске персонаж с «интересным» именем будет рассказывать «любопытную» историю.

«Допустим, выскакивают два смешных мужика Оберюхтя и Жвака, то есть растяпы по-старому. В руках они несут тюни и тюньки. Тюни — это женские обрезанные валенки, тюньки — большие мужские валенки. Малышне это очень может понравиться. А если будут еще и картинки, быстрее запомнится», — пояснил Шемякин.

Художник планирует привлечь к реализации идеи «Союзмультфильм». По его словам, целью проекта станет возрождение русского языка через изобразительный материал.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям:

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