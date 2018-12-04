Сенатор США заявил о причастности саудовского принца к гибели Хашокджи

Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Коркер по итогам брифинга главы ЦРУ Джины Хаспел в сенате США заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман якобы замешан в убийстве журналиста Джамаля Хашокджи, сообщили «РИА Новости».

По словам политика, жюри присяжных потребовалось бы не более получаса, чтобы признать принца виновным в преступлении. С мнением Коркера согласился сенатор Линдси Грэм, который также заявил, что бен Сальман знал о готовящимся убийстве. Он также призвал ввести санкции в отношении принца.

Журналист The Washington Post саудовского происхождения Хашокджи пропал 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста прождала его несколько часов около входа, после чего забила тревогу.

По информации турецких спецслужб, журналист подвергся пыткам, а затем был обезглавлен в присутствии генконсула Саудовской Аравии в здании диппредставительства. Его останки были найдены в ходе обыска здания консульства.

Факт убийства Хашокджи Эр-Рияд признал лишь 19 октября. По подозрению в причастности к гибели обозревателя был задержан 21 человек, 11 из них предъявлены обвинения.