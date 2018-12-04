Девять московских вокзалов проверяют после сообщений об угрозе взрыва

Кинологи проверяют территории сразу девяти московских железнодорожных вокзалов на наличие подозрительных предметов после анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщает 4 декабря ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

По данным агентства, правоохранительные органы обследуют Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий и Курский вокзалы. Эвакуация на время проверки не объявлялась. График движении поездов и электричек не изменялся.

28 ноября ложные звонки о минировании поступили в 15 московских торговых центров. Позже стало известно, что неизвестные звонили с украинского номера.