Прямой эфир

Девять московских вокзалов проверяют после сообщений об угрозе взрыва

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кинологи проверяют территории сразу девяти московских железнодорожных вокзалов на наличие подозрительных предметов после анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщает 4 декабря ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

По данным агентства, правоохранительные органы обследуют Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий и Курский вокзалы. Эвакуация на время проверки не объявлялась. График движении поездов и электричек не изменялся.

28 ноября ложные звонки о минировании поступили в 15 московских торговых центров. Позже стало известно, что неизвестные звонили с украинского номера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве эвакуировали офисный центр из-за колбы с опасным веществом
Скелеты двух человек нашли в недостроенном доме в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017