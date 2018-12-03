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Скелеты двух человек нашли в недостроенном доме в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Останки двух человек, умерших больше 25 лет назад, нашли в недостроенном доме на юге Москвы. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по столице.

Скелеты обнаружили сотрудники компании ремонтных работ вечером 30 ноября в доме на Бирюлевской улице. Как пишет сетевое издание m24.ru, останки были найдены в шахте лифта. По оценке специалистов, давность захоронения составляет более 20–25 лет.

В пресс-службе ведомства отметили, что по факту находки проводится доследственная проверка. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

26 ноября сообщалось, что в московском парке нашли расчлененное тело.

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