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В Москве врачи спасли мужчине руку после укуса ядовитого паука

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В московской городской клинической больнице № 4 хирурги спасли мужчину, которого укусил ядовитый паук. Об этом 4 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Мужчина получил укус, когда доставал из сумки сушеный инжир. Сначала он заметил на кисти руки маленькое розовое пятно, а на следующий день рука сильно опухла.

После того, как у мужчины появились более серьезные симптомы в виде повышенной температуры и распространения припухлости, он обратился в частную клинику. Там ему прочистили рану от гноя, а после отпустили домой, но ситуация стала только ухудшаться.

Мужчине пришлось вызвать «скорую», врачи которой по приезду в больницу направили его на срочную операцию. Хирург отделения гнойной хирургии удалила пациенту все омертвевшие ткани кисти, а также назначила антибактериальную терапию и физиотерапевтическое лечение.

4 июля сообщалось, что житель Астрахани пострадал от укуса ядовитого паука. Молодой человек обратился в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Медики предполагают, что мужчину укусил смертельно опасный каракурт.

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