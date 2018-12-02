В Австралии назвали самых опасных животных

В Австралии вычислили самых опасных животных, после встреч с которыми в стране гибнет больше всего людей, пишет ABC.

Несмотря на то что в Австралии обитает немало экзотических опасных хищников и ядовитых змей, согласно статистике за 2008–2017 годы, чаще всего люди гибли из-за лошадей.

За почти 10 лет зафиксировано 77 смертельных случаев. Причиной обычно было падение с животного.

На втором месте оказались различные другие млекопитающие, из-за которых в указанный период погибли 60 человек.

Третьими среди самых опасных представителей фауны стали шершни, осы и пчелы. Встречи с ними завершились летальным исходом для 27 человек.

Еще 26 человек были убиты акулами и другими морскими животными.

Из-за змей и ящериц погибли 23 человека.

В списке опасностей для человека собаки обогнали крокодилов (22 случая против 17). Еще восемь смертей на счету неядовитых насекомых. Четыре человека погибли из-за укуса пауков, два человека стали жертвами крыс.

При этом, согласно мировой статистике, самыми опасными являются комары и москиты: от их укусов ежегодно гибнут 700 тыс. человек. На втором месте змеи — 110 тыс. смертельных случаев.

13 ноября сообщалось, что британец скончался в Марокко после укуса кошки.