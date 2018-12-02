Прямой эфир

В Австралии назвали самых опасных животных

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Австралии вычислили самых опасных животных, после встреч с которыми в стране гибнет больше всего людей, пишет ABC.

Кот за два: как спасают бездомных животных
В Зеленоградске собираются построить жилье для кошек и установить им вендинговые автоматы с едой

Несмотря на то что в Австралии обитает немало экзотических опасных хищников и ядовитых змей, согласно статистике за 2008–2017 годы, чаще всего люди гибли из-за лошадей.

За почти 10 лет зафиксировано 77 смертельных случаев. Причиной обычно было падение с животного.

На втором месте оказались различные другие млекопитающие, из-за которых в указанный период погибли 60 человек.

Третьими среди самых опасных представителей фауны стали шершни, осы и пчелы. Встречи с ними завершились летальным исходом для 27 человек.

Еще 26 человек были убиты акулами и другими морскими животными.

Из-за змей и ящериц погибли 23 человека.

В списке опасностей для человека собаки обогнали крокодилов (22 случая против 17). Еще восемь смертей на счету неядовитых насекомых. Четыре человека погибли из-за укуса пауков, два человека стали жертвами крыс.

При этом, согласно мировой статистике, самыми опасными являются комары и москиты: от их укусов ежегодно гибнут 700 тыс. человек. На втором месте змеи — 110 тыс. смертельных случаев.

13 ноября сообщалось, что британец скончался в Марокко после укуса кошки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Котный двор: на японском острове животных давно больше, чем людей
Из главной достопримечательности хвостатые постепенно превращаются в хозяев небольшого поселения
Археологи нашли под Каиром гробницы с мумиями животных

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017