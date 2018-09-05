Жители Тамбова жалуются на нашествие тарантулов

Жители микрорайона Майский в Тамбове жалуются на большое количество тарантулов. Крупных пауков замечают во дворах, на детских площадках и даже в домах. Фото тарантулов в большом количестве появились в соцсетях.

Между тем специалисты никакой опасности в нашествии этих пауков не видят. Как рассказал ИА «Онлайн Тамбов.ру» директор Института математики, естествознания и информационных технологий Алексей Емельянов, эти паукообразные — абсолютно обычное явление для Тамбовской области. А большое количество тарантулов в микрорайоне Майский объясняется тем, что людей там прибавилось, и они стали чаще замечать пауков.

Кроме того, по словам специалиста, укус тарантула для человека неопасен. Ко всему прочему, нужно сильно постараться, чтобы паук напал.

В начале июля на увеличение численности тарантулов жаловались жители пригорода Благовещенска.