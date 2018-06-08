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Брянский полицейский приютил найденную на улице семью пауков

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Фото: commons.wikimedia.org/Gionorossi
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Брянский полицейский Евгений Синьков приютил семью найденных на улице пауков птицеедов. Коробку с членистоногими подкинули на детскую площадку и найти их прежних владельцев не удалось.

Сообщение о найденной коробке поступило 3 июня. Синьков получил вызов и направил на место происшествия наряд. Прибывшие полицейские сделали поквартирный обход и опросили очевидцев, но выяснить, откуда взялись пауки, не смогли. Синьков предложил привезти их в отделение, чтобы на месте решить, как поступить дальше, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейский рассказал, что до армии интересовался пауками, но самостоятельно определить вид найденышей не смог. Он проконсультировался с опытными заводчиками и выяснил, что это белоколенные пауки-птицееды, самая популярная в России разновидность экзотических членистоногих. Они ядовиты, но для взрослого человека укус не смертелен. Они находились в закрытом контейнере, так что не могли причинить никому вреда.

Коробка с пауками простояла в отделении больше суток, но хозяин, несмотря на объявления в соцсетях и СМИ, так и не нашелся. Синьков и его помощник, заручившись согласием домашних, взяли пауков домой. Сын Синькова назвал взрослую паучиху Соней.

4 июня посетитель китайского ресторана заснял на видео попытку рака выбраться из кастрюли с кипятком. Животное выбралось на край кастрюли. Когда клешня застряла, рак ее оторвал. Китаец впечатлился случившимся и забрал «героя» домой.

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