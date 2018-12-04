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Убийства рохинджа в Мьянме официально квалифицировали как геноцид

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Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
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Убийства и преследования этнической группы рохинджа властями Мьянмы являются геноцидом. Об этом говорится в докладе международной юридической фирмы Public International Law and Policy Group (PILPG), которая занималась расследованием и юридическим анализом событий, произошедших в стране.

Специалисты провели более 1 тыс. интервью с представителями рохинджа, которые были вынуждены бежать из Мьянмы в Бангладеш из-за преследования. По данным PILPG, после анализа 15 тыс. страниц документов юристы выявили около 13 тыс. серьезных случаев нарушений прав человека.

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По результатам расследования эксперты пришли к заключению, что существует достаточно оснований, для того чтобы квалифицировать события в Мьянме как геноцид. Кроме того, юристы нашли свидетельства, что армия азиатского государства может быть виновна в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Как сообщает «Коммерсантъ», глава PILPG Пол Уильямс на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что собранных доказательств достаточно для международного уголовного преследования в отношении лиц, виновных в насилии.

25 сентября американская администрация провела собственное расследование и пришла к выводу, что вооруженные силы в Мьянме вели спланированную кампанию против мусульманской народности рохинджа.

В 2016–2017 годах СМИ сообщали о продолжающемся военном преследовании мусульманской группы вооруженными силами и полицией Мьянмы в штате Ракхайн (северо-западный регион страны). Преследование стало ответной реакцией на нападения неопознанных боевиков на пограничные посты в октябре 2016 года. Власти Мьянмы обвиняются в широкомасштабных нарушениях прав человека, включая внесудебные казни, поджоги и убийства детей.

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