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В Мьянме воздушный шар с фейерверками взорвался над толпой зрителей

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsin
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В Мьянме во время салюта пострадали не менее девяти человек. Об этом 17 ноября сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Уточняется, что инцидент произошел, когда нагруженный фейерверками воздушный шар взорвался над толпой зрителей. На видеозаписи, которую опубликовало издание, видно, как фейерверки летят не в небо, а в сторону людей. Толпа в панике начинает разбегаться.

7 ноября сообщалось, что в Великобритании 80-килограммовый пес испугался фейерверков и умер. По уточненным данным, у собаки случился сердечный приступ.

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