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Вылов азовской кефали запретили до конца 2018 года

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До конца 2018 года будет действовать запрет на вылов кефалевых видов рыб в Азовском море. Решение приняло Министерство сельского хозяйства РФ. Запрет вступает в силу с 9 декабря.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства, рекомендованный объем на добычу сингиля, лобана и остроноса в Азовском море на этот год составляет 153,2 т. Он уже полностью освоен.

В ведомстве отметили, что исключение составляет вылов кефалей в научно-исследовательских, культурно-просветительских и учебных целях. Любительское и спортивное рыболовство также разрешено. Промышленная добыча этого вида рыбы возобновится с января 2019 года в счет нового рекомендованного объема.

По данным Росрыболовства, на 25 ноября крымские рыбаки добыли 162 т азовских кефалей. В 2017 году эти показатели были ниже — 125,6 т.

На побережье Черного моря до конца 2018 года также действует запрет на вылов кефалевых видов рыб.

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