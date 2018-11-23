Рыбак из Мурманска выловил «кричащего» червя

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов заснял на камеру необычный улов. Он поймал морского червя, который как будто «кричит». Автор наложил на видео «крик» беспозвоночного, чем вызвал восторг среди пользователей интернета.

«Иногда в трале я нахожу такое. Если бы это существо могло кричать, то оно кричало бы так», — написал Федорцов.

Как уточняет «РИА Новости», оказалось, что рыбаку на глаза попался многощетинковый червь, или полихет. От других представителей класса кольчатых червей его отличают лопастевидные придатки параподии, отходящие от каждого сегмента тела.

Жителю Хьюстона (штат Техас) удалось снять на видео «канализационного монстра». Небывалым зверем оказалась колония червей-трубочников.