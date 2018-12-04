В одном из магазином Владимира продавался детский сок с уксусом

Жительница Владимира случайно напоила своего ребенка соком с уксусом. По информации телеканала «360», региональный Роспотребнадзор проверит всю партию продукции.

По словам потерпевшей, инцидент мог повлечь за собой причинение тяжкого вреда здоровью (ожог слизистых, пищевода, отравление организма). Женщина купила морковный сок Tedi в местном магазине 2 декабря. Ребенок обратил внимание на неприятный вкус, сообщает ИА «Владимирские новости». Теперь с ним все в порядке, медицинская помощь не потребовалась.

Роспотребнадзор проверил около 50 школ и детских садов в Амурской области. По итогам исследований 374 кг продуктов были сняты с реализации в связи с тем, что представляли опасность для потребителей. В частности, в картофеле египетского производства выявлено повышенное содержание нитратов.