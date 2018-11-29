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Более 370 кг опасных продуктов изъяли в школах и детсадах Амурской области

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Роспотребнадзор проверил около 50 школ и детских садов в Амурской области. По итогам исследований 374 кг продуктов были сняты с реализации в связи с тем, что представляли опасность для потребителей.

Готовые блюда из учебных заведений, а также продовольственное сырье с начала учебного года направляли на лабораторные исследования. Специалисты Роспотребнадзора установили, что на части продуктов нет документов, подтверждающих качество. У некоторых продуктов истек срок годности. В картофеле египетского производства выявлено повышенное содержание нитратов. Кроме того, ревизоры обнаружили фальсифицированный сыр. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

В отношении руководителей детских садов, школ и организаторов питания составлено 40 протоколов об административных правонарушениях. Сумма штрафов превысила 180 тыс. рублей.

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