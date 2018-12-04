Проверка организована по факту наезда поезда на женщину в Хабаровске

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ организована проверка по факту гибели женщины на железнодорожных путях. Об этом сообщает сайт Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

В ходе проверки было установлено, что 1 декабря на участке платформы «Швейная фабрика» на 41-летнюю женщину наехал электропоезд. От полученных травм пешеход погибла. Об этом пишет ИА AmurMedia.

По предварительным данным, погибшая в момент наезда находилась в состоянии алкогольного опьянения. Машинист подавал предупреждающие сигналы, но женщина на них не реагировала.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены экспертные исследования. Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.