Песков переадресовал следствию вопрос о задержанных украинских катерах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос о том, где сейчас находятся украинские катера, задержанные после провокации в Черном море.

Чиновник пояснил, что не следит за этим, и посоветовал обращаться за необходимой информацией в следственные органы, поскольку это их прерогатива.

«Насколько мы понимаем, эти катера являются, я уж не знаю точно, вещественными доказательствами. Но они имеют отношение к делу, это точно. А где они — я вам не могу сказать», — сказал Песков.

25 ноября корабли ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу», «Никополь» — вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и корабли были арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Как позже рассказал источник в силовых структурах Крыма, украинские корабли не покидали порта Керчи, «их просто переставили к другой причальной стенке».