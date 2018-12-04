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Песков переадресовал следствию вопрос о задержанных украинских катерах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос о том, где сейчас находятся украинские катера, задержанные после провокации в Черном море. 

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Чиновник пояснил, что не следит за этим, и посоветовал обращаться за необходимой информацией в следственные органы, поскольку это их прерогатива. 

«Насколько мы понимаем, эти катера являются, я уж не знаю точно, вещественными доказательствами. Но они имеют отношение к делу, это точно. А где они — я вам не могу сказать», — сказал Песков. 

25 ноября корабли ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу», «Никополь» — вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали.

В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки и корабли были арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Как позже рассказал источник в силовых структурах Крыма, украинские корабли не покидали порта Керчи, «их просто переставили к другой причальной стенке»

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