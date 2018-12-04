Песков рассказал о деталях грядущих переговоров Путина и Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Москву с рабочим визитом. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что 5 декабря состоится встреча в узком составе с венесуэльским президентом, а также российско-венесуэльские переговоры.

Ранее в этот день Мадуро сообщил, что направляется в Россию с рабочим визитом, в ходе которого встретится с российским лидером Николасом Мадуро. Венесуэльский президент рассчитывает, что его визит позволит расширить связи дружбы и дипломатические отношения между странами.

С 2014 года в Венесуэле продолжается противостояние власти и оппозиции, вылившееся в экономическую дестабилизацию страны. Политические оппоненты считают Мадуро диктатором. Такого же мнения придерживаются представители американских властей, президент Колумбии и глава Организации американских государств.

Глава Венесуэлы отрицает обвинения, называя себя «гарантом права и демократии». 21 ноября Мадуро заявил, что не считает себя диктатором, а является скромным человеком.