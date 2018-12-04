Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что отправляется в Россию с визитом и намерен провести очень важную встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

На своей странице в социальной сети Twitter Мадуро отметил, что визит призван укрепить и расширить связи дружбы и дипломатические отношения между двумя странами, пишет «РИА Новости». Встреча, по словам венесуэльского лидера, назначена на 5 декабря и должна пройти в интенсивном режиме.

#EnVivo 📹 | En este momento salimos rumbo a la Federación de Rusia para fortalecer y ampliar nuestras relaciones diplomáticas y los lazos de amistad entre países hermanos. https://t.co/tOY1iW5sun — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 4, 2018

С 2014 года в Венесуэле продолжается противостояние власти и оппозиции, вылившееся в экономическую дестабилизацию страны. Политические оппоненты считают Мадуро диктатором. Такого же мнения придерживаются представители американских властей, президент Колумбии и глава Организации американских государств.

Глава Венесуэлы отрицает обвинения, называя себя «гарантом права и демократии». 21 ноября Мадуро заявил, что не считает себя диктатором, а является скромным человеком.