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Военный эксперт раскритиковал заявление о дороговизне Су-57 для России

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Фото: РИА Новости
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Военный обозреватель Михаил Ходаренок прокомментировал для «Известий» публикацию американского журнала The National Interest по поводу дороговизны истребителей пятого поколения Су-57 для России.

Издание утверждает, что Минобороны России отказалось от серийных закупок Су-57 из-за нехватки средств, даже несмотря на то, что российский истребитель, по данным журнала, стоит вдвое дешевле своего американского аналога F-35.

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В настоящее никакие ценовые характеристики истребителя Су-57 общественности неизвестны, и данные американского СМИ не более чем гипотеза, убежден Ходаренок.

«Кто и каким образом определял стоимость Су-57? Каковы исходные данные? Каким образом рассчитывалась стоимость эксплуатации? Без расчетов и методик все это, извините, не заслуживает внимания», — рассказал эксперт.

При этом данные о стоимости истребителя, безусловно, есть у Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, подчеркнул Ходаренок.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Он разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в 2010 году.

По словам главного конструктора ОКБ Сухого Михаила Стрельца, Су-57 способен эффективно уничтожать воздушные и наземные цели и во многом превосходит американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, которые способны решать только определенные задачи.

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