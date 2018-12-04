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В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на госкорпорацию

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Фото: roscosmos.ru
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«Роскосмос» подвергся информационной атаке, целью которой было создание образа «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации. Такую точку зрения высказал руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Он связал информационную атаку с тем, что госкорпорация начала реконфигурацию отрасли для создания индустриальных холдингов — ракетного, приборостроительного и двигателестроительного.

«Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе. Планомерно пытаются сложить образ «Роскосмоса» как самого большого должника, «пожирающего федеральные деньги», — приводит «РИА Новости» слова Устименко.

По его мнению, организаторы информационной атаки пытаются таким образом лишить госкорпорацию поддержки при формировании бюджета отрасли.

Что касается заявления Счетной палаты о выявленных финансовых нарушениях, то они возникли из-за «неправильно оформленной бумажной отчетности» и связаны с упраздненным Федеральным космическим агентством, уточнил Устименко.

25 ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «Роскосмос» стал рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, в госкорпорации выявили случаи завышения цен при закупках.

27 ноября Генпрокуратура сообщила о выявлении системных нарушений законодательства в деятельности «Роскосмоса» в период работы предыдущего руководства госкорпорации. По данному факту возбудили 16 уголовных дел. Еще 44 материала были переданы в следственные органы.

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