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Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП на Чуйском тракте

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Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла утром, 4 декабря, в Алтайском крае. Машины столкнулись в Тальменском районе, на 169-м км автодороги Р-256 – Чуйский тракт. В результате один человек погиб, еще одного госпитализировали.

Как уточняет altapress.ru, Hyundai Solaris двигался из Барнаула в направлении Новосибирска. Для обгона он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Hyundai County и внедорожником Nissan X-Trail и после этого врезался в Fiat Ducato, который ехал в попутном направлении.

Водитель Hyundai Solaris погиб на месте происшествия. Находившийся за рулем Fiat Ducato получил травмы. На месте продолжают работать сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о массовом ДТП с участием четырех машин под Вологдой. В аварии погиб один человек, четверо госпитализированы.

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