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Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП под Вологдой

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В Вологодском районе Вологодской области произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом в понедельник, 3 декабря, ИА FlashNord сообщили в региональном главке полиции.

Авария произошла утром в понедельник, 3 декабря, на 441-м км трассы М-8 «Холмогоры». По предварительной информации, автомобиль Citroen под управлением 21-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом» с прицепом, после чего иномарка врезалась в Chevrolet Niva, которая, в свою очередь, столкнулась с «Газелью».

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель Citroen, его трое пассажиров получили различные травмы. Также пострадал водитель автомобиля Chevrolet Niva.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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