Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП под Вологдой
В Вологодском районе Вологодской области произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. Погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом в понедельник, 3 декабря, ИА FlashNord сообщили в региональном главке полиции.
Авария произошла утром в понедельник, 3 декабря, на 441-м км трассы М-8 «Холмогоры». По предварительной информации, автомобиль Citroen под управлением 21-летнего мужчины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом» с прицепом, после чего иномарка врезалась в Chevrolet Niva, которая, в свою очередь, столкнулась с «Газелью».
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель Citroen, его трое пассажиров получили различные травмы. Также пострадал водитель автомобиля Chevrolet Niva.
Обстоятельства аварии устанавливаются.