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Водитель иномарки погиб при столкновении с «Газелью» в Липецкой области

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В Краснинском районе Липецкой области при столкновении Daewoo Nexia и ГАЗ-278510 погиб водитель иномарки, еще один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

Авария произошла в воскресенье, 2 декабря, на автотрассе Становое–Троекурово–Лебедянь. Автомобиль «Газель» под управлением 42-летнего мужчины столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 27-летнего мужчины. Об этом пишет Lipetskmedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки получил различные телесные травмы от которых погиб на месте. Его 17-летний пассажир с травмами был госпитализирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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