Водитель Mercedes погиб в ДТП в Калининградской области

В Калининградской области автомобиль Mercedes-Benz врезался в дерево. 24-летний водитель погиб на месте.

Как сообщили Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла в воскресенье, 2 декабря, на 29-м км автодороги Советск–Гусев. Автомобиль Mercedes-Benz под управлением 24-летнего мужчины врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте от полученных травм.

Отмечается, авария произошла в следствие того, что мужчина выбрал небезопасную скорость, не учел погодные и метеорологические условия.