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Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП в Приамурье

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В Амурской области у поселка Уруша в Сковородинском районе произошло крупное ДТП: там лоб в лоб столкнулись микроавтобус Mazda Bongo и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Шесть человек получили травмы, есть один погибший.

Пассажиров микроавтобуса эвакуировали через двери и багажник. Лебедку прикрепили с одной стороны к автомобилю «Урал», а с другой — к автоцистерне. Таким образом спасатели растянули машину и извлекли из нее остальных пострадавших. Еще одного достали с помощью гидравлических ножниц, сообщает Амурская служба новостей.

По предварительным данным, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось о крупном ДТП на Ленинградском шоссе. В 6 км от МКАД столкнулись шесть автомобилей. Один человек погиб, еще шесть травмированы.

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