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Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Нью-Джерси Дэвилз»

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Robert Mayer
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал уверенную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий Никита Кучеров отметился четырьмя очками.

В составе победителей шайбы забрасывали Никита Кучеров, Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон, Янни Гурд и Стивен Стэмкос. Российский хоккеист также отметился тремя результативными передачами. У «дьяволов» шайбу забросил еще один россиянин Егор Яковлев.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» после 28 матчей занимает первое место в Восточной конференции. В активе команды 41 очко. «Нью-Джерси Дэвилз» набрал всего 23 очка и располагается на последнем месте в Восточной конференции.

30 ноября в матче НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз» произошел курьезный инцидент. Хоккеист Джонни Бойчак нашел на площадке зуб чешского игрока Давида Крейчи, выбитый во время игры, и вернул его сопернику.

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